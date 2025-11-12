Bruno, Marisa Susana e Pedro Jorge partilham almoço: «Sempre o apoiei, não foi para as câmaras»

No Secret Story 9, Bruno, Marisa Susana e Pedro Jorge partilharam um almoço repleto de conversas sobre lealdade e perceções dentro da casa. Durante o momento, Bruno fez questão de esclarecer que o apoio que tem demonstrado em relação a Pedro Jorge não é para agradar o público: «Sempre o apoiei, não foi para as câmaras». A afirmação gerou reações entre os colegas, que analisaram as verdadeiras intenções uns dos outros.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
