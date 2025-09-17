Bruno Miguel é alvo de acusações e acaba em lágrimas

No Especial do Secret Story 9 - Casa dos Segredos, vemos imagens de um conflito esta tarde entre Bruno Miguel e Raquel. Esta diz que o concorrente não teve respeito numa determinada situação e Bruno Miguel acabou em lágrimas nos braços dos colegas. Agora, em direto do confessionário, o concorrente de Ermesinde justifica-se.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.

Vote para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!