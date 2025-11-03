Bruno passa-se com Pedro Jorge: «Vais meter a mão na consciência»

No Secret Story 9, depois de uma grande discussão que teve Pedro Jorge no centro, Liliana interveio e questionou os colegas relativamente à postura de Bruno para consigo, ao ouvi-los acusar Pedro de ser agressivo. Na sua visão, como é possível uma acusação destas, dada a postura de Bruno na casa? A discussão começa novamente com Bruno a dizer: «Pagava para te tirar daqui».

Momentos depois, já na casa de banho, Bruno confronta Pedro e culpa-o de não ter chamado Liliana à atenção.

Recorde a grande discussão de ontem, que levou a esta situação hoje:

Bruno e Liliana envolveram-se numa discussão acesa, com Liliana a questionar ironicamente o colega sobre se sente vergonha das imagens transmitidas na televisão. Bruno responde que ambos terão de assumir a sua exposição, mas dispara contra a ex-noiva: “és falsa que nem uma nota de três euros”, depois de Liliana o acusar de ser “baixo” por trazer assuntos familiares para a conversa.

A tensão continua quando Bruno vai tomar banho e Liliana aproveita para provocá-lo, aconselhando-o a manter-se calado para jogar melhor. Ana Cristina intervém, pedindo que Bruno ignore a colega, mas senta-se junto de Liliana, que insiste em provocar e sugere que a personal trainer chore pelo “best friend” ou arrisque uma noite no Quarto Secreto. Ana Cristina tenta aliviar a situação, mas Liliana mantém-se firme e garante que Bruno “vai engolir as suas próprias palavras”.

Mais tarde, no Quarto Rosa, Liliana continua a provocar Bruno, alertando-o para não repetir acusações às suas filhas. Ana Cristina tenta confortar a concorrente com um abraço, mas Liliana recusa, pedindo respeito pelo seu espaço. Marisa Susana e Leandro reforçam que os limites pessoais devem ser respeitados, levando Ana Cristina a desistir de intervir diretamente.

