Bruno perde a cabeça com Vera: «As tuas filhas devem ter vergonha»

No Secret Story 9, Bruno perdeu a cabeça durante uma discussão acalorada com Vera. O concorrente exaltou-se e acabou por fazer um comentário polémico, dizendo: “As tuas filhas devem ter vergonha.” A frase gerou desconforto entre os restantes participantes e indignação nas redes sociais, onde muitos consideraram que Bruno foi longe demais.
