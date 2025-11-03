Bruno 'rasga' Liliana na cadeira quente: «Fazes pouquinho além de andar aí aos gritos»

No Secret Story 9, Liliana confessou que não percebeu porque é que Inês e Bruno votaram nela no desafio imposto pela Voz durante a gala: Quem não merece chegar à final? Na cadeira quente, a concorrente indignou-se e Bruno justificou a escolha. Veja tudo.

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!