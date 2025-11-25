Bruno reprova conselho de Marisa e Pedro Jorge condena atitude da mulher

A manhã na casa do Secret Story 9 começa marcada pelos ecos de uma noite de confrontos. Após a discussão com Pedro, Marisa aconselha Bruno a não adotar um comportamento “mau”, mas a crítica é mal recebida. Bruno reage de imediato e garante que Marisa “só pode estar a brincar”. Minutos depois, Marisa relata o episódio a Pedro, que condena a atitude da mulher.
Entretanto, na cozinha, Bruno, Dylan, Bruna e Inês retomam o assunto. Os concorrentes comentam a postura de Pedro, que é classificado como “ordinário e porco”, acusando-o de enfrentar apenas mulheres durante as discussões. Leandro também surge no centro das críticas, com Dylan a afirmar que o objetivo do concorrente é provocar até alguém perder o controlo e o agredir.