Bruno saiu… e uma rival já receia que Dylan se alie ao outro grupo

No Extra do Secret Story, vemos as imagens do momento após a desistência de Bruno do programa. Liliana fala com Marisa sobre o assunto e mostra-se indiferente a isso mesmo: "É menos um". Depois, mostra-se preocupada com o discurso de Dylan e acha que esta vai querer juntar-se ao grupo rival.

Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque - Secret Story - TVI

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

