Bruno saiu… e uma rival já receia que Dylan se alie ao outro grupo

No Extra do Secret Story, vemos as imagens do momento após a desistência de Bruno do programa. Liliana fala com Marisa sobre o assunto e mostra-se indiferente a isso mesmo: "É menos um". Depois, mostra-se preocupada com o discurso de Dylan e acha que esta vai querer juntar-se ao grupo rival.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
Votação para salvar:
DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10