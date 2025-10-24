Já chegámos ao whatsapp!
Bruno Simão afirma com firmeza: «Eu não quero, de todo, sair»

No Secret Story 9, durante o Concílio dos Nomeados, Rui alertou os colegas de que a opinião dos concorrentes dentro da casa pode diferir da percepção do público. Bruno Simão, por sua vez, admitiu que não quer abandonar o jogo e aproveitou para se justificar.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19

  Secret Story
  Hoje às 12:45
