Bruno Simão arrasa Fábio e Liliana no intervalo da gala: «Ele se fosse homem...»

Durante a gala do Secret Story 9, nas costas de Liliana, Bruno, Ana Cristina, Vera e Inês condenam a postura da concorrente. Bruno considera que Fábio está a ser “panhonha” e que Liliana se acha a “última Coca-Cola”. Sem papas na língua, Bruno arrasa a conduta de ambos, afirmando que Liliana não dava nem para namorada, nem para mulher, nem para filha. Por fim, comenta que, neste momento, Zé está a acabar a relação com Liliana e Raquel termina dizendo: “Coitado do corno manso.”