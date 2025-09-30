Bruno Simão ataca Leandro sem filtros: «Quando estás assim desconfiado…»

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados pela Voz a preencher o «Mural das Verdades» com uma afirmação absoluta. Leandro escreveu: «É difícil confiar (nem que seja por instantes) em alguém nesta casa». Bruno reagiu imediatamente, afirmando: «Quando estás assim muito desconfiado, normalmente é porque também não podemos confiar em ti». A situação intensificou-se quando Leandro foi acusado de ter dito anteriormente que Pedro era seu amigo. O concorrente negou a afirmação e acabou por ficar no centro das atenções e das acusações da casa.
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
