Bruno Simão dá conselho a Sandro por causa de Liliana e Fábio: «Tens de saltar fora desse barco»

No jardim, Dylan e Inês conversaram a sós e criticaram a postura de Sandro ao assumir o papel de “padrinho” da dupla Fábio e Liliana. Dylan considerou que os três acabam por se prejudicar, uma vez que Liliana tem namorado e estaria a “traí-lo em direto”.

Mais tarde, juntamente com Bruno, Dylan e Inês aconselharam Sandro a afastar-se da situação, argumentando que não seria correto por envolver uma traição. Sandro desvalorizou o alerta, afirmando que sabe o que está a fazer, e a conversa terminou com a chegada de Fábio e Liliana ao jardim.