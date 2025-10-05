Bruno Simão e Dylan recebem pista para o segredo de Liliana

Na gala do Secret Story 9, Bruno Simão e Dylan recebem uma pista para um segredo: uma mão com um anel de noivado, acompanhada por uma placa com a data de estreia do programa. Como sabemos, esta pista faz referência ao segredo de Liliana: «Fui pedida em casamento na gala de estreia».

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.