Bruno Simão faz as malas para desistir do Secret Story: e há quem acabe em lágrimas

No Secret Story 9, depois do Especial em que Bruno foi sancionado por agarrar Marisa Susana, o concorrente confessa a Dylan que pretende desistir. No confessionário, explica que se sente injustiçado. No jardim, Dylan chora e é consolado por Inês. Mais tarde, depois de falar com A Voz, Bruno começa a fazer as malas e afirma que lhe dá nojo olhar para Marisa Susana.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

