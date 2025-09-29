Bruno Simão não tem dúvidas: «Isto que se está a passar aqui é uma traição»

No Secret Story 9, Bruno Simão não poupou palavras ao comentar a aproximação entre Liliana e Fábio. Para o concorrente, não restam dúvidas: «Isto que se está a passar aqui é uma traição.» A afirmação ganhou ainda mais peso por Liliana manter uma relação cá fora, o que torna cada gesto e cada conversa com Fábio ainda mais polémicos. A proximidade dos dois continua a dar que falar dentro da casa… e fora dela.

A última gala do Secret Story - Casa dos Segredos 9 ficou marcada pela visita inesperada de Zé, o noivo de Liliana, mas a cadeira quente do pós-gala foi igualmente tensa. Liliana continuou no centro das atenções, mas desta vez a contracena foi feita por Dylan, que não deixou nada por dizer àquela que já foi uma grande amiga.

Liliana e Dylan estão cada vez mais afastados. Dylan condena a colega por manter uma relação de proximidade com Fábio tendo namorado cá fora, mas na cadeira quente os ânimos exaltaram-se e o concorrente acabou por se levantar para confrontar a concorrente.

