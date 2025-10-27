Bruno usa Pedro para atacar Leandro: «O cabecilha é que fica com os louros»

No Secret Story, os concorrentes enfrentam uma dinâmica e são desafiados a darem os parabéns a um colega. E Bruno usa Pedro para acatar Leandro. «O cabecilha é que fica com os louros», afirma.

Ontem, na gala conduzida por Cristina Ferreira, assistimos à expulsão de Rui, que abandonou a casa mais vigiada do País com 16% dos votos. Fábio desfez-se em lágrimas quando pensou que Liliana iria ser expulsa, mas tudo não passou de uma falsa expulsão. Ana revelou o seu segredo: «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre».

