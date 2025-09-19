«Burra» e «Bruxa»: Comentários de Ana causam polémica e Marisa passa-se: «Não é está tudo bem, ela tem de ter noção»

No Especial do Secret Story - Casa dos Segredos 9, um dos grandes temas falados são os comentários que Ana fez sobre Marisa Susana, que revoltram muitas pessoas da casa. Marisa pronunciou-se sobre o assunto e arrasou Ana.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
