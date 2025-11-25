Caça aos segredos intensifica-se: Leandro e Pedro Jorge fazem revelações surpreendentes

Na casa de banho Secret Story 9, Leandro e Pedro trocam teorias sobre os segredos dos colegas. Leandro acredita que Bruna viveu uma gravidez psicológica, enquanto Pedro inclina-se para a possibilidade de a concorrente ter enfrentado uma doença oncológica.

Momentos depois, Leandro confronta Marisa e afirma que, ao juntar várias pistas, concluiu que a concorrente é “Cúmplice da Voz”. Pedro, por sua vez, adota uma estratégia mais subtil e sugere que Marisa poderá esconder o segredo “Estive às portas da morte”.

Leandro continua a especulação e revela ainda a teoria de que Ana poderá ter testemunhado um milagre.