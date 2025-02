Cada uma para seu lado! Após confronto no Especial, Inês Morais chora desalmadamente e Joana Diniz desabafa aos gritos

No Secret Story - Desafio Final, após o Especial, a casa divide-se, a Joana desabafa exaltada no alpendre enquanto a Inês chora no ombro do Bruno de Carvalho. Exaltada, a Joana diz que está há duas semanas sem dormir por causa da Inês e afirma que tem tido compreensão com ela, mas a verdade é que já se está a prejudicar. Já no quarto, em lágrimas, a Inês diz que não gostou de ser posta em causa por uma amiga e, no confessionário, insinua que a Joana fez tudo isto porque lhe dá jeito…