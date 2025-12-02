Cada vez mais perto: Leandro garante que o segredo do Pedro está em risco.

Na sala, o Pedro questiona que pista é que o Leandro viu durante a gala sobre o seu segredo. O concorrente não revela e apenas diz que envolve dois. Em confessionário, o Pedro acredita que a pista envolva um homem e uma mulher e que o Leandro o esteja a associar à Ana. De volta à conversa, o Leandro insinua que o Pedro foi burro ao escolher ver a sua pista, quando sabia que a Marisa já ia revelar o seu segredo. Por fim, o Leandro garante que o segredo do Pedro está em risco.