Cadeira das trevas: Há uma nova concorrente a ocupar o lugar mais incendiário da noite

No Secret Story 9, No cubo está uma mesa com cinco figuras alusivas ao tema das trevas. Concorrentes posicionam-se à sorte atrás das figuras. O que não sabem, é que um deles vai sentar-se na cadeira das trevas e ficar nomeado… É na sala que está uma caixa com as mesmas imagens e é quem está sentado na cadeira das trevas que vai tirar à sorte quem o substitui. A Voz pede ao concorrente da cadeira das trevas que retire da caixa uma imagem. A imagem que tirar dita quem o irá substituir. A Voz pede aos nomeados que regressem à sala. Concorrentes nomeados dirigem-se à sala e descobrem quem se senta na cadeira das trevas.

O concorrente jque já se tinha lá sentado anteriormente dá, assim, lugar ao novo, mas continua em perigo. 

Hoje é noite de gala e há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo. 

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18

  • Secret Story
  • Há 2h e 28min
