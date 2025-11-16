Cadeira das trevas: Há uma nova concorrente a ocupar o lugar mais incendiário da noite

No Secret Story 9, No cubo está uma mesa com cinco figuras alusivas ao tema das trevas. Concorrentes posicionam-se à sorte atrás das figuras. O que não sabem, é que um deles vai sentar-se na cadeira das trevas e ficar nomeado… É na sala que está uma caixa com as mesmas imagens e é quem está sentado na cadeira das trevas que vai tirar à sorte quem o substitui. A Voz pede ao concorrente da cadeira das trevas que retire da caixa uma imagem. A imagem que tirar dita quem o irá substituir. A Voz pede aos nomeados que regressem à sala. Concorrentes nomeados dirigem-se à sala e descobrem quem se senta na cadeira das trevas.

O concorrente jque já se tinha lá sentado anteriormente dá, assim, lugar ao novo, mas continua em perigo.

Hoje é noite de gala e há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

