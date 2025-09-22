Cadeira quente aquece com confronto entre Joana e Vera: «Não me dirijas a palavra»

Na cadeira quente do Secret Story - Casa de Segredos 9, Joana gerou polémica ao comentar que não sentiu falta de Vera durante a sua ausência. Questionada sobre a afirmação, a concorrente justificou-se dizendo que Vera é indiferente para o seu jogo e, por isso, não sente a sua falta.

A resposta não caiu bem e levou Vera a pedir a Joana que não lhe volte a dirigir a palavra. O ambiente manteve-se tenso quando Vera se incompatibilizou também com Leandro, ao confrontá-lo por este ter ficado incomodado com o facto de ela o ter considerado cínico.