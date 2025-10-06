Cadeira quente em chamas. Dylan e Leandro entram em despique: «É o líder do quarteto»

No Secret Story 9, a cadeira quente voltou a incendiar os ânimos quando Dylan e Leandro entraram em confronto direto. As trocas de acusações intensificaram-se, com Dylan a apontar o dedo ao colega e a chamá-lo de «líder do quarteto».

