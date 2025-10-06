Cadeira quente em tensão: Lídia e Pedro em confronto após desentendimentos na casa

No Secret Story 9, a cadeira quente voltou a aquecer com um confronto direto entre Lídia e Pedro. Os dois discutiram os acontecimentos mais recentes da casa, trocando acusações e justificações sobre comportamentos e atitudes. O momento foi tenso e deixou claro que a relação entre ambos está por um fio.

