Cadeira quente: Fábio e Liliana em defesa de Sandro

No Secret Story 9, a expulsão de Sandro gerou reações fortes entre os colegas, embora poucos tenham ficado surpreendidos. Muitos afirmaram que o concorrente «cavou o buraco dele» pelas atitudes que teve no jogo. Durante a cadeira quente, Fábio e Liliana saíram em defesa do amigo, tentaram justificar o seu comportamento e destacaram o seu lado humano. Ainda assim, o ambiente manteve-se tenso e as opiniões continuaram divididas.

