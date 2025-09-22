Cadeira quente - Liliana em lágrimas após críticas à relação com Fábio: «A Liliana não se dá ao respeito»

Ainda durante a cadeira quente do Secret Story - Casa de Segredos 9, o ambiente aqueceu com acusações de falta de frontalidade dentro da casa. Raquel e Lídia apontaram o dedo a Fábio por não ter assumido ser o autor do comentário em que chamou “otário” a Pedro, levantando questões sobre a sua postura no jogo.

A relação entre Fábio e Liliana voltou a estar no centro das atenções e foi alvo de duras críticas por parte dos colegas. Bruno foi especialmente incisivo, acusando Liliana de não se respeitar nem a si própria nem ao seu companheiro fora da casa, ao permitir a aproximação de Fábio. O concorrente censurou também Fábio por se envolver com uma mulher comprometida.

Liliana, visivelmente abalada, acabou por se emocionar no confessionário, onde desabafou entre lágrimas, dizendo-se julgada e desvalorizada.

No final da discussão, Raquel lançou uma pergunta direta a Fábio: se gostaria de ver algo semelhante acontecer caso fosse ele o namorado de Liliana. O concorrente respondeu sem hesitar, que se tivesse namorada, esta não entraria.