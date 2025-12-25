Já chegámos ao whatsapp!
«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.

No Secret Story 9, Liliana e Pedro entram em discussão depois de uma dinâmica natalícia. Os concorrentes trocam duras acusações. Veja tudo.

  • Secret Story
  • Hoje às 18:40
A ferver

Marisa retribui farpas a Liliana: «Ela levanta-se para provocar e fazer Vt e depois vai dormir»
01:08

Marisa retribui farpas a Liliana: «Ela levanta-se para provocar e fazer Vt e depois vai dormir»

18:12
Liliana "quebra" espírito natalício e ataca Leandro: «Mentiras...»
01:02

Liliana "quebra" espírito natalício e ataca Leandro: «Mentiras...»

18:00
Sem tréguas. Pedro e Liliana em bate boca aceso: «Tiveste que criar um enredo aqui dentro para chegares longe?»
04:12

Sem tréguas. Pedro e Liliana em bate boca aceso: «Tiveste que criar um enredo aqui dentro para chegares longe?»

19:50 23 dez
A ferver. Concorrentes de costas voltadas uns com os outros: «Para mim é teatro»
04:26

A ferver. Concorrentes de costas voltadas uns com os outros: «Para mim é teatro»

18:21 23 dez
Liliana arrasa o casal Pedro e Marisa: «Não há nada de verdadeiro aqui»
05:22

Liliana arrasa o casal Pedro e Marisa: «Não há nada de verdadeiro aqui»

18:13 23 dez
Discussão entre Liliana e Leandro sobe de tom: «Trouxeste as coisas programadas e correu-te tudo mal»
02:35

Discussão entre Liliana e Leandro sobe de tom: «Trouxeste as coisas programadas e correu-te tudo mal»

17:59 23 dez
Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

Hoje às 17:10
Este é o detalhe mais privado da vida de Pedro que poucos conheciam

Este é o detalhe mais privado da vida de Pedro que poucos conheciam

22 nov, 09:48
Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta
04:24

Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta

Há 1h e 12min
Liliana desfaz-se em elogios a Francisco, o amigo de Pedro que fez furor na gala passada: «Ele pareceu-me...»
01:35

Liliana desfaz-se em elogios a Francisco, o amigo de Pedro que fez furor na gala passada: «Ele pareceu-me...»

Hoje às 17:23
Surpresa! Esta ex-concorrente “chocou” Marisa ao aparecer em sua casa com a sua família
04:09

Surpresa! Esta ex-concorrente “chocou” Marisa ao aparecer em sua casa com a sua família

Há 51 min
Francisco Monteiro reage à morte da jovem que emocionou o País: «Quando pensamos que temos problemas...»

Francisco Monteiro reage à morte da jovem que emocionou o País: «Quando pensamos que temos problemas...»

Há 1h e 6min
Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Há 3h e 55min
Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

Hoje às 18:14
Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

Hoje às 17:10
Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Hoje às 15:00
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Hoje às 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Hoje às 13:00
Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa

21 dez, 21:48
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Francisco Monteiro reage à morte da jovem que emocionou o País: «Quando pensamos que temos problemas...»

Francisco Monteiro reage à morte da jovem que emocionou o País: «Quando pensamos que temos problemas...»

Há 1h e 6min
Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Há 3h e 55min
Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

Hoje às 18:14
Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Afinal, como é o Natal de Bruna Gomes e Bernardo Sousa?

Hoje às 15:00
Dylan, Rui e Zé prometem projeto inovador para 2026 e revelam o que é

Dylan, Rui e Zé prometem projeto inovador para 2026 e revelam o que é

Hoje às 14:45
«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade
02:25

«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade

Há 3h e 45min
Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Há 3h e 55min
«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.
04:20

«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.

Hoje às 18:40
Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»
00:51

Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»

Hoje às 18:34
Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»
02:42

Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»

Hoje às 18:24
