No Secret Story 9, Liliana e Pedro entram em discussão depois de uma dinâmica natalícia. Os concorrentes trocam duras acusações. Veja tudo.
«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.
- Hoje às 18:40
04:20
«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.
Hoje às 18:40
02:39
A emoção toma conta de Pedro com um presente muito especial que recebe
Há 44 min
03:42
Pedro lavado em lágrimas com mensagem da família e dos filhos em especial
Há 46 min
03:43
Marisa em choque: «Eu não conhecia a minha filha agora (…) está tão diferente»
Há 50 min
04:09
Surpresa! Esta ex-concorrente “chocou” Marisa ao aparecer em sua casa com a sua família
Há 51 min
04:09
Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um “sem ar”
Há 54 min
02:28
Liliana em lágrimas: «Apesar de achar que eles não estavam cá, percebi que sempre me apoiaram»
Há 58 min
03:17
Liliana chora compulsivamente ao ver mensagem da família. E até Fábio se faz ouvir
Há 1h e 1min
03:03
Muito emocionado, Leandro declara-se: «Estiveram sempre perto de mim e vão estar sempre»
Há 1h e 4min
02:56
Leandro tenta fazer-se de forte com surpresa da família, mas acaba em lágrimas
Há 1h e 7min
01:47
Inês recebe prenda da família e reage a surpresa de Dylan: «Ele é doido»
Há 1h e 10min
04:24
Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta
Há 1h e 12min
01:55
Voz emociona concorrentes com a mensagem de Natal mais bonita e sentida que vai ver
Há 1h e 17min
01:16
Leandro emociona-se ao recordar os seus melhores momentos na casa
Há 2h e 52min
01:27
Pedro desfaz-se em lágrimas ao falar de Marisa à frente de todos: «O orgulho que tenho nesta mulher...»
Há 2h e 56min
01:24
Liliana revela o momento mais feliz que viveu no Secret Story... e não envolve Fábio!
Há 2h e 57min
01:50
«Foi o momento em que me senti valorizada...»: Marisa faz confissão surpreendente
Há 3h e 1min
02:35
Sem palavras e de cara trancada: Foi assim que Inês reagiu a uma conversa sobre Vera
Há 3h e 14min
02:55
«Optou pelo caminho dela...»: Leandro lamenta afastamento com ex-concorrente.
Há 3h e 32min
02:52
Marisa tece duras críticas a ex-concorrente: «O pouco que mostrou, se tivesse cá mais tempo...»
Há 3h e 40min
02:25
«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade
Há 3h e 45min
01:01
Inês recorda Ana em dinâmica especial: «Ela ajudou-me muito numa fase em que...»
Há 3h e 48min
01:18
Isolado no jardim e a falar sozinho, Pedro desfaz-se em críticas a Leandro
Hoje às 18:44
01:45
Inês "rasga" Liliana: «Só aturamos porque é Natal e para não parecer mal»
Hoje às 18:37
00:51
Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»
Hoje às 18:34
02:42
Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»
Hoje às 18:24
02:42
Polémica! Pedro e Liliana entram em despique... por causa de Inês
Hoje às 18:24
00:42
«Ela anda a patinar no gelo. Bailarina estragada»: Pedro tece duras críticas a Liliana
Hoje às 18:15
00:39
Pedro aproveita dinâmica para atacar Leandro: «Parece aqueles meninos que quando não agrada, amua»
Hoje às 18:14
01:08
Marisa retribui farpas a Liliana: «Ela levanta-se para provocar e fazer Vt e depois vai dormir»
Hoje às 18:12
00:43
Marisa rasga Inês de elogios: «Ela não precisa de estar em altas algazarras para...»
Hoje às 18:10
01:08
«Já estava na hora de estares lá fora»: Liliana implacável com Marisa
Hoje às 18:03
01:33
Liliana faz sessão de autoelogios e deixa colegas estupefactos: «Sou uma caixinha de surpresas»
Hoje às 18:02
01:02
Liliana "quebra" espírito natalício e ataca Leandro: «Mentiras...»
Hoje às 18:00
01:35
Liliana desfaz-se em elogios a Francisco, o amigo de Pedro que fez furor na gala passada: «Ele pareceu-me...»
Hoje às 17:23
00:56
Brilhos e lantejoulas! Concorrentes preparam-se para a grande noite de Natal
Hoje às 16:47
05:13
Entre beijos ardentes e abraços, Pedro e Marisa trocam juras de amor: «És um orgulho»
Hoje às 16:41
02:21
Emocionada, Marisa declara-se à rival Liliana: «Foi graças a ti que...»
Hoje às 16:13
05:35
Nem no Natal esquecem a rivalidade. Liliana volta à carga contra Pedro: «Fiquei chocada pela pessoa que ele é»
Hoje às 16:04
09:58
Pedro diz a Marisa: «Criticas a Liliana, mas és igual»
Hoje às 14:37
01:34
Cristina Ferreira sobre sucesso de Zé: «Acham que a Liliana está à espera?»
Hoje às 12:41
08:52
Houve conversa entre Dylan e Vera: eles contam tudo pela primeira vez
Hoje às 12:39
08:43
Ana Cristina já falou com Bruno desde a saída do programa? Ela conta tudo
Hoje às 12:33
09:26
Rui viajou até aos Açores para visitar Mariana… e nem acredita quem se juntou
Hoje às 12:28
04:24
Vera já resolveu tudo com Dylan? «Senti necessidade de pedir desculpas»
Hoje às 12:22
08:50
Leandro deixa Marisa em lágrimas e Pedro em palavras com agradecimento sentido
Hoje às 12:18
06:54
Conheça Dayanne e Mayanna: As filhas de Vera estreiam-se ao lado da mãe no pequeno ecrã
Hoje às 12:16
07:47
Liliana acaba a admitir o que sempre escondeu. E tem a ver com Pedro
Hoje às 12:01
03:27
Inês destaca característica especial de Leandro, que mais surpreendeu tudo e todos
Hoje às 11:47
05:05
Pedro emociona-se a agradecer a amizade de Leandro, mas este nem esboça um sorriso
Hoje às 11:44
06:40
Marisa agradece a todos, mas são as palavras dedicadas a Pedro que emocionam
Hoje às 11:40
02:26
Bruna Gomes tem uma nova marca de sapatos e há um detalhe original que salta à vista
Hoje às 11:20
05:22
Bruna Gomes recorda passagem pelo Big Brother: «Saí de lá um homem novo»
Hoje às 11:15
03:25
Bernardo Sousa surpreende apresentadores: «Como é que ele faz essas piadas?»
Hoje às 11:10
06:20
Bruna Gomes declara-se a Bernardo Sousa: «Sabia que mesmo que não resultasse… era para a minha vida»
Hoje às 11:05
02:04
Uma manhã de Natal com amor. Pedro e Marisa derretem-se nos braços um do outro
Hoje às 10:18
08:07
Emocionante: A mensagem muito especial dos concorrentes para as Famílias
Hoje às 09:15
09:31
Muito original! Presente de Pedro para Leandro deixa todos a rir às gargalhadas
Hoje às 09:12
08:39
Como é que os concorrentes passam o Natal nas suas casas? As histórias emocionantes
Hoje às 09:01
12:37
Voz anima a Consoada com um jogo muito popular e divertido
Hoje às 08:38
03:12
Jantar de Natal quase arruinado? Uma simples sobremesa quase estraga o espírito da noite
Hoje às 08:31