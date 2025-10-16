Cansada das críticas, Liliana desabafa: «Tudo o que faça vai ser um problema»

No Secret Story 9, Liliana, Mariana e Vera partilharam um almoço especial marcado por desabafos e conversas sinceras. Durante o momento, Liliana abriu o coração às amigas, refletindo sobre a forma como sente que é vista pelos colegas dentro da casa: «Eu já estou numa fase em que tudo o que faça vai ser um problema», confessou, demonstrando algum cansaço com o ambiente que se vive no jogo.
