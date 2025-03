«Cão que não reconhece o dono»: Joana Diniz atinge limite e deixa Miguel Vicente sem reação

No Secret Story - Desafio Final, Miguel diz que Joana tentou passar pelos pingos da chuva, inicialmente, para não entrar em conflitos e que, nas últimas duas semanas, mostrou o que realmente sentia. Joana assume que fugiu a conflitos por ter entrado frágil. Miguel acusa Joana de se limitar a fazer jogo de casal e esta refuta. Miguel dá a entender que Joana está a usar o Bruno, tal como fez com o João. Na sua opinião, Bruno está a ficar apaixonado por Joana e, segundo ele, lá fora, Joana vai “dar-lhe com os pés”. Joana acusa Miguel de ser “cão que não reconhece o dono” e diz que Miguel vai acabar por ficar sem amigos.