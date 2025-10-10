Caos instalado: Ana e Pedro Jorge de amigos a rivais?

No Secret Story 9, a relação entre Ana e Pedro Jorge sofreu uma reviravolta inesperada. O que começou como uma amizade sólida transformou-se num confronto aceso, com troca de palavras e tensão evidente. A situação agravou-se quando Ana, exaltada, mexeu nas coisas do colega.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!