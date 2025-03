Caos instalado! Bruno de Carvalho vira costas a Daniela Santos e abandona a sala

No Secret Story - Desafio Final, começamos uma nova dinâmica durante a tarde: todos devem apontar um erro ao colega à sua direita.

Bruno de Carvalho demonstrou o seu descontentamento relativamente a tudo o que foi dito na sala, no meio de farpas e acusações. Acabou por se envolver numa discussão com Daniela Santos, trocaram argumentos e o ex-concorrente do Big Brother Famosos acabou por se fartar.

