Caos instalado em dinâmica: Carina, Bruno e Leandro são os protagonistas

No Secret Story 9, uma dinâmica no jardim aqueceu os ânimos e levou Carina e Bruna a entrarem em despique perante os colegas. No meio da troca de palavras, Bruna respondeu de forma firme: «Não faço questão que as pessoas achem que sou espetacular». O momento não ficou por aí, já que Leandro também se dirigiu a Bruna para justificar a sua postura dentro do jogo, deixando no ar: «Quem sabe se sou perigoso ou inocente».

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

