Caos instalado. Marisa questiona Liliana e os ânimos exaltam-se: «És hipócrita»

No Secret Story 9, o clima começa a aquecer quando, numa dinâmica, Marisa questiona Liliana sobre o porquê de ter ficado chateada com Fábio por ele ter feito o pequeno-almoço aos colegas. O caos instalou-se e a conversa subiu de tom: «És hipócrita»

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

  • Secret Story
  • Há 3h e 30min
Liliana interrompe momento a sós de Fábio e leva resposta
07:05

14:50
Discussão entre Fábio e Liliana parece não ter fim: «Sempre que falo para ti é mais um prego no caixão»
04:05

14:30
Caos entre Liliana e Fábio. Concorrente lança acusação forte ao namorado: «Empurraste-me»
02:55

14:18
Discussão entre Fábio e Liliana acaba mal? «Quem é que me dá valor aqui dentro?»
04:38

14:10
Insólito: Liliana faz comentário inusitado sobre a relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório
00:53

12:18
Pedro é questionado sobre a relação entre Marisa e Leandro e a resposta foi surpreendente
01:50

11:47
João Ricardo assume sobre Joana Diniz com fotografia inédita: «Sou completamente apaixonado por ti»

Há 3h e 47min
Joana Diniz mais «poderosa» do que nunca

28 nov, 11:17
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Hoje às 09:53
Caos entre Liliana e Fábio. Concorrente lança acusação forte ao namorado: «Empurraste-me»
02:55

Há 52 min
Marcia Soares brilha em dia especial: «Maravilhosa»

15 nov, 10:19
Notícias

Rafael Bailão reage de forma inédita a críticas sobre aparência da avó: «E arranjar os olhinhos dela?»

Há 5 min
Catarina Miranda mostra férias paradisíacas com Afonso Leitão, mas há um pormenor que deixou os fãs atentos

Há 2h e 25min
Adeus a Portugal? Diogo Bordin despede-se do país e António Leal e Silva esclarece tudo

Há 2h e 51min
João Ricardo assume sobre Joana Diniz com fotografia inédita: «Sou completamente apaixonado por ti»

Há 3h e 47min
Aos 48 anos, Cristina Ferreira faz desabafo sobre a sua forma física. E há uma foto reveladora

Há 3h e 55min
EXCLUSIVOS

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

10 dez, 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

10 dez, 18:49
FORA DA CASA

Rafael Bailão reage de forma inédita a críticas sobre aparência da avó: «E arranjar os olhinhos dela?»

Há 5 min
Catarina Miranda mostra férias paradisíacas com Afonso Leitão, mas há um pormenor que deixou os fãs atentos

Há 2h e 25min
Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Há 2h e 40min
Adeus a Portugal? Diogo Bordin despede-se do país e António Leal e Silva esclarece tudo

Há 2h e 51min
João Ricardo assume sobre Joana Diniz com fotografia inédita: «Sou completamente apaixonado por ti»

Há 3h e 47min
TVI Reality

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

13 dez, 12:44
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

12 dez, 17:06
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

12 dez, 13:03
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
04:52

12 dez, 12:42
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

12 dez, 11:23
Outros Sites

Cristina Ferreira toma importante decisão que envolve a forma física... e há uma foto reveladora!

Hoje às 09:50
Este foi o problema de saúde que levou Francisco Macau ao hospital

Hoje às 09:33
Francisco Macau revela problema de saúde: "Estas cicatrizes na minha barriga..."

Hoje às 09:11
Liliana Almeida: "Está doente, irá precisar de uma intervenção cirúrgica. Peço ajuda com as vossas orações"

Hoje às 08:11
Jéssica Vieira confessa: "Às vezes, até me sinto um bocado perdida. Não romantizo isto"

Ontem às 17:44
