Caos instalado. Marisa questiona Liliana e os ânimos exaltam-se: «És hipócrita»

No Secret Story 9, o clima começa a aquecer quando, numa dinâmica, Marisa questiona Liliana sobre o porquê de ter ficado chateada com Fábio por ele ter feito o pequeno-almoço aos colegas. O caos instalou-se e a conversa subiu de tom: «És hipócrita»
Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.