Caos matinal: Leandro acusado de esconder comida e provocar colegas

No Secret Story 9, a manhã começou com descobertas polémicas. Sandro encontrou um pudim no frigorífico e Bruno apontou de imediato para Leandro como autor da brincadeira, avisando que isso teria consequências. Pouco depois, Joana percebeu que os enlatados tinham desaparecido e comentou com Marisa que não iria dar palco a Leandro, que está nomeado consigo. No quarto, o concorrente procurou os seus ovos e acabou por escondê-los dentro da mala. Já na cozinha, Joana voltou a encontrar o pudim e criticou a atitude, considerando uma falta de respeito estragar comida.
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
