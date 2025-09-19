Caos matinal! Maquilhagem de Lídia e Mariana desaparece: «Eu vou-me descontrolar»

No Secret Story 9, Lídia e Mariana procuram os seus estojos de maquilhagem e, quando confrontado, Leandro nega ter sido o culpado. Na casa de banho, Mariana queixa-se, pois, a sua pílula também desapareceu, contudo, no confessionário, revela que mentiu para que o culpado ficasse com remorsos. Será que ele se denunciou? Veja tudo.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
