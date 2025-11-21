Caos na casa! Liliana e Ana envolvem-se em forte discussão: «És uma ingrata»

No Secret Story 9, Liliana foi eleita como sub-chefe das limpezas. Depois do comentário de Ana, a concorrente recusou-se a cozinhar para Dylan, Bruno, Bruna e Inês. As concorrentes trocaram farpas e o ambiente ficou tenso entre as duas.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
