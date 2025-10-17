Caos na Casa: Pedro expõe Ana Cristina e Raquel chama-lhe «falso»

No Secret Story 9, o ambiente aqueceu depois de uma conversa na casa de banho. Pedro contou a Liliana que ouviu Ana Cristina admitir à Bruna e à Raquel que esteve no jacuzzi “por frete”. A revelação indignou Liliana, que não poupou críticas à colega, recordando a polémica lista de homens de que Ana já falara. No entanto, Raquel, que escutava tudo, acabou por confrontar Pedro e acusá-lo de ser “um grande falso”, instalando o caos na casa.
