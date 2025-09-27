Caos na hora de jantar por causa de atitudes de Lídia! Saiba o que está a acontecer

No Secret Story 9, Joana e Lídia tiveram um desentendimento, com Joana a acusar a colega de lhe ter mentido. Mais tarde na hora de jantar, as atitudes de Lídia foram alvo de críticas e tudo envolve a pista de um segredo.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país