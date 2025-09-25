Caos no quarto azul: Leandro expulsa colegas e gera revolta na Casa

No Secret Story 9, a rotina no quarto azul foi interrompida quando Leandro, que dizia sentir-se “apertado”, pegou nas malas dos colegas e começou a expulsar tudo e todos. O caos instalou-se com o concorrente a afirmar que não queria partilhar a divisão e que os seus aposentos não estavam a ser respeitados. Na sala, Rui sugeriu que não se desse mais protagonismo ao “ananás ambulante”. Já Raquel e Ana Cristina mostraram-se as mais revoltadas com a atitude de Leandro, enquanto Bruna, de mala às costas, pediu em tom irónico que alguém lhe alugasse um quarto.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

