«Cara de travesti»?: As palavras de Mariana sobre Raquel e Bruna que estão a causar alvoroço

No Secret Story 9, surge uma nova pista na casa. Concorrentes debatem teorias. Entre 'mudança de sexo' e 'doenças graves', há várias perspectivas. Liliana e Mariana acreditam que Bruna ou Raquel possam ter feito uma transição, ao considerar que as colegas possuem 'traços masculinos'. «Cara de trava também, afirmou Mariana ao referir-se a Bruna e, depois, a Raquel.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

