Cara quase encostada e peito com peito: As imagens completas da tensão entre Dylan e Pedro

No Última Hora do Secret Story 9, A Cadeira Quente prossegue e Ana refere os nomes do Bruno, do Rui e da Mariana como os concorrentes que menos opinam. Pedro concorda, afirmando que Inês apenas dá a sua opinião e nada mais. A concorrente contesta que, ao contrário do Pedro, não “rouba” nem se mete entre casais. Pedro reforça ainda o nome do Rui, que o acusa de falar nas costas. Dylan intervém e critica Pedro por se estar a achar o “campeão”. Pedro recorda que Dylan lhe fez peito e, sentindo-se provocado, o concorrente levanta-se e acusa o marido da Marisa de fazer o mesmo, mas com mulheres. Os concorrentes envolvem-se numa forte troca de acusações, até que Liliana dá o seu ponto de vista. A concorrente arrasa também Pedro por se exaltar demasiado com as mulheres e os dois também têm uma forte discussão.

