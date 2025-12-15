No Secret Story 9, após o segredo de ambos ser descoberto, Marisa e Pedro Jorge já não se largam e descansam juntos.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Carícias sem fim: Marisa e Pedro Jorge já não se largam
- Secret Story
- Há 2h e 59min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
02:56
Carícias sem fim: Marisa e Pedro Jorge já não se largam
Há 2h e 59min
01:43
Implacável! Descubra quem é o concorrente que Leandro expulsava de imediato
Há 1h e 30min
01:50
Marisa desabafa com Leandro «Eu penso que não lhe digo coisas tão graves como ele me diz a mim»
Há 1h e 31min
02:14
Concorrentes recordam liderança de Leandro «Para fazer bem feito estou cá eu»
Há 2h e 6min
04:05
Marisa não perdoa Liliana e crítica a relação da concorrente com Fábio
Há 2h e 36min
08:19
Insólito: Leandro desabafa com Marisa e... a concorrente adormece
Há 2h e 41min
07:09
Coro natalício acaba em desastre com Liliana a boicotar
Há 3h e 6min
05:20
Não se podem ver: Liliana e Leandro entram em picardia constante
Há 3h e 20min
05:30
Momento natalício acaba em despique entre Liliana e Leandro: «Queres destaque»
Há 3h e 41min
01:30
Beijos, carícias e declarações de amor: Pedro e Marisa mais unidos do que nunca
Hoje às 02:57
05:51
Com receio de perder apoiantes, Fábio desabafa e recebe apoio da namorada
Hoje às 02:39
07:16
Em desabafo com Marisa e Inês, Leandro não cala revolta
Hoje às 02:10
07:44
Após cadeira quente, Marisa mostra-se fula com as palavras de Liliana «Tomara ela»
Hoje às 02:09
04:03
Em chamas: tensão explode entre Marisa e Liliana e obriga a Voz a intervir
Hoje às 02:02
01:51
Como nunca a viu: Marisa perde a cabeça com Liliana e Pedro vê-se obrigado a agarrá-la
Hoje às 02:00
06:21
Berros sem fim. Liliana e Leandro entram em despique: «Jogo sujo»
Hoje às 01:56
07:42
Leandro e Inês acusam Fábio de machismo e o concorrente responde à letra
Hoje às 01:36
04:18
Sem papas na língua: Leandro reage às acusações de Liliana
Hoje às 01:36
03:40
Fábio defende-se e Liliana leva as mãos à cabeça
Hoje às 01:25
04:08
A arder. Pedro perde a cabeça e Liliana levanta-se: «Não falas dos meus filhos»
Hoje às 01:20
05:17
Liliana e Fábio acusam Marisa de «falta de amor próprio» e Pedro impõe-se
Hoje às 01:15
03:40
Liliana arrasa postura de Inês na casa: «Não faz diferença»
Hoje às 01:10
01:04
Acaba a gala e Leandro leva "descasca" de Marisa. O motivo? A expulsão de Ana
Hoje às 01:03
07:05
Já é conhecida a primeira tabela de nomeações da semana: Todas as escolhas aqui
Hoje às 00:52
09:19
Esta foi a última vez que o botão tocou na casa: Veja se Fábio acertou no segredo de Marisa
Hoje às 00:43
08:21
A expulsão do Secret Story que está a pôr Portugal a falar: Veja quem já não chega à final
Hoje às 00:26
02:11
Quando a voz falhou e a emoção falou mais alto: Veja a mensagem da mãe de Leandro
Hoje às 00:03
05:07
O romance de Pedro e Marisa que aconteceu nas "barbas" dos concorrentes. Agora, estes assistem a tudo
Ontem às 23:36
01:18
A opinião de Bruna Gomes que está a dar que falar: comentadora dá murro na mesa
Ontem às 23:16
01:46
Marisa retira concorrente da sala e Inês ganha grande vantagem
Ontem às 23:11
01:10
É verdade que Mariana andou aos beijos com Zé? Esta não nega: «O que acontece...»
Ontem às 22:53
01:10
Dylan está a apostar tudo na permanência de Inês na casa? Veja o que disse
Ontem às 22:52
01:10
O telefone toca outra vez e... Liliana ganha um grande privilégio
Ontem às 22:51
03:42
Mensagem da irmã de Fábio deixa o concorrente num pranto de lágrimas: Veja o momento emocionante
Ontem às 22:47
01:57
Nunca antes vista: Esta foi a primeira presença em estúdio da mãe de Liliana
Ontem às 22:46
03:42
Em tempos já a criticou, mas agora a opinião é outra: Eis o telefonema da irmã de Fábio para Liliana
Ontem às 22:45
03:06
Ana recebe um telefonema da mãe do Leandro. Na sala, os concorrentes dão um forte abraço
Ontem às 22:43
04:41
Cristina Ferreira confronta Pedro: «Acha que a Ana teve interesse em si?» Veja a reação dos concorrentes
Ontem às 22:25
01:46
Amizade de Pedro e Leandro estará por um fio? Leandro reage a frase polémica do amigo sobre si
Ontem às 22:21
01:46
Pedro diz "comer Leandros ao pequeno-almoço". O concorrente reage: «Acaba por me desiludir»
Ontem às 22:17
01:29
«Eu vim aqui para jogar!»: Marisa responde a Liliana após ouvir o que esta andou a dizer sobre a sua relação
Ontem às 22:06
02:39
Pedro manipula e controla a mulher? Esta foi a resposta do concorrente a Liliana que levou a um aplauso do público
Ontem às 22:03
01:39
«Eu estou ao pé dela só para ela não estar ali sozinha...»: Inês ouve tudo o que os concorrentes dizem de si nas costas
Ontem às 21:51
01:28
«Está a chamar a Liliana de burra?»: Cristina Ferreira confronta Leandro
Ontem às 21:44
04:20
«Rasca, baixo nível, jogo sujo...»: As imagens mais quentes do dia que levaram à tensão em direto na gala
Ontem às 21:41
02:31
Hilariante: Ana e Leandro dão tudo em 'dança sexy'
Ontem às 13:44
03:36
De derreter qualquer um! Pedro e Marisa cantam música romântica olhos nos olhos
Ontem às 13:04
03:25
Discussão sem fim! Liliana e Leandro não se poupam em acusações
Ontem às 12:26
04:00
Tenso! Marisa chama Leandro para junto de si e leva resposta torta
Ontem às 12:16
07:18
«Memória curta!»: Liliana dirige-se a Leandro e grita-lhe na cara
Ontem às 12:00
05:23
Fábio levanta-se e enfrenta Leandro olhos nos olhos. Veja a reação do concorrente
Ontem às 11:40
05:25
Fábio perde a paciência com Leandro e levanta a voz: «Estás a fazer jogo sujo»
Ontem às 11:35
07:06
No limite! Leandro parte para cima dos colegas: «Já não posso aturar determinadas pessoas»
Ontem às 11:32
04:54
«Não vim para tomar conta do infantário»: Leandro perde a cabeça e ataca Liliana e Fábio
Ontem às 11:27
02:15
Leandro desabafa para as câmaras depois de discussão tensa com Fábio
Ontem às 11:22
05:20
Cozinha ‘em chamas’: Fábio envolve-se em troca de farpas explosivas com Leandro
Ontem às 11:17
01:45
Fábio destrói Leandro sem piedade: «Agora está-se a fazer de vítima»
Ontem às 11:13
03:36
«Líder falhado»: Pedro, Fábio e Liliana arrasam Leandro
Ontem às 11:01
02:19
Sem pequeno-almoço, Liliana lança dura farpa a Leandro: «Pensei que eras um homem de palavra»
Ontem às 10:45
03:13
Esta é a estratégia infalível do casal para esconder o segredo de Marisa
Ontem às 10:25
02:14
Entre beijos e ternura: o bom dia especial de Pedro a Marisa
Ontem às 10:03