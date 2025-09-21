Carina guarda o segredo: «Tenho um altar com objetos sexuais». veja as imagens ao pormenor

No Secret Story 9, a gala revelou mais um dos segredos escondidos dentro da casa: «Tenho um altar de objetos sexuais». O enigma pertencia a Carina, que acabou por partilhar a sua história em direto com Cristina Ferreira, explicando a origem e o significado desta revelação surpreendente. A imagem do altar é mostrada em direto e Carina explica o significado dos objetos ao pormenor.

Há agora três concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07



