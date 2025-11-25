Casa ao limite: Dylan e Bruno explodem e Inês confronta Liliana por falta de respeito

Assim que termina o Especial do Secret Story 9, Dylan e Bruno mostram forte indignação com a sanção aplicada. Revoltados, afirmam que Pedro e Leandro “podem fazer e dizer o que querem” sem consequências, acentuando o clima de injustiça dentro da casa.

Paralelamente, no quarto, Inês exige mais respeito a Liliana, criticando a concorrente por se ter rido de uma situação sensível. Já na sala, Pedro dirige críticas a Dylan, enquanto Leandro e Marisa aconselham o colega a evitar provocar quem já se encontra num estado de irritação evidente.

Recorde o que aconteceu:

O Especial desta segunda-feira ficou marcado por uma sanção da Voz a Bruno e Dylan, que deixou os concorrentes completamente perturbados, levando-os a ter uma reação que pode deitar tudo a perder, a um mês da grande final.

Tudo aconteceu após confrontos de Dylan e Bruno com Pedro, mas também com Leandro. Bruno disse palavras menos bonitas a Pedro, já Dylan foi mais longe e aproximou-se do concorrente nariz com nariz, com o pior a não acontecer por um triz.

Analisando todas as imagens, a Voz decidiu sancionar Bruno e Dylan com uma nomeação direta a cada um, caso não sejam expulsos no próximo domingo, uma vez que estão ambos nomeados esta semana e em risco de abandonar a casa mais vigiada do País.

«O que disseram, a forma como reagiram, é completamente inaceitável dentro desta casa, não tenho como não sancionar-vos. Caso não sejam expulsos no próximo domingo, ficam automaticamente nomeados para a próxima semana», disse a Voz, deixando também um aviso a todos os concorrentes.

Após a emissão, Bruno e Dylan não calaram a revolta e tiveram uma reação explosiva, com Dylan a dar um pontapé numa das cadeiras do jardim, visivelmente exaltado por considerar que são sempre os mesmos a ser repreendidos e sancionados. Também Bruno se mostrou indignado e os dois ameaçaram desistir em conjunto.

«Queres dar a mão e vamos os dois embora de mão dada? Eu secalhar fazia isso», disse Dylan. Bruno não hesitou em apoiar o amigo: «Então bora, eu vou». Dylan acrescentou: «Vamos os dois agora ao confessionário e dizemos à Voz».