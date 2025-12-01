Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Casa contra Leandro? Concorrentes indignados com comentário do colega

No Secret Story 9, Leandro foi um dos grandes temas da noite. Depois de ter vivido algumas picardias com Inês, Bruna e Ana durante o jantar, o concorrente continua a ser criticado, agora por Marisa e Pedro Jorge, depois de um comentário.

Durante o jantar, Inês partilhou que Leandro afinal consegue comer consigo. Ana e Bruna juntam-se e destacam que não quis conviver com as colegas na montagem da árvore de Natal, todavia no almoço já as elogiou e queria a Casa toda junta a disfrutar da  refeição. Ana termina pedindo ao colega que assuma ter sido propositado. 

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9!

  • Secret Story
  • Ontem às 23:58
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Pedro Jorge e Marisa em clima de romance na cozinha
03:15

Pedro Jorge e Marisa em clima de romance na cozinha

11:42
Concorrentes são surpreendidos com uma convocatória da Voz. Fábio recebe um presente especial
02:57

Concorrentes são surpreendidos com uma convocatória da Voz. Fábio recebe um presente especial

10:46
Liliana confronta Fábio: «Desde que passou o avião, tens comentários estranhos comigo»
14:05

Liliana confronta Fábio: «Desde que passou o avião, tens comentários estranhos comigo»

02:39
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»
01:47

Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»

01:47
Ana passa-se com Liliana: «Tem vergonha!»
04:32

Ana passa-se com Liliana: «Tem vergonha!»

01:45
Liliana magoada com Fábio: «São coisas giras para se dizer a uma namorada...»
01:43

Liliana magoada com Fábio: «São coisas giras para se dizer a uma namorada...»

01:38
Mais Vídeos

Mais Vistos

Foi por isto que Cristina Ferreira não contou a Dylan o segredo bombástico de Pedro e Marisa

Foi por isto que Cristina Ferreira não contou a Dylan o segredo bombástico de Pedro e Marisa

Ontem às 10:42
Dylan é confrontado com imagens inéditas de Inês e tem reação inesperada: «Não tinha visto...»

Dylan é confrontado com imagens inéditas de Inês e tem reação inesperada: «Não tinha visto...»

Ontem às 18:09
Leandro revela o segredo para tornar o bacalhau do Natal irresistível para todos: «Aprendi com a minha avó»
01:55

Leandro revela o segredo para tornar o bacalhau do Natal irresistível para todos: «Aprendi com a minha avó»

Ontem às 22:52
O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama

O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama

8 nov, 15:28
Inédito e inesperado! Leandro baixa a guarda e faz verdadeira 'declaração de amor' a Marisa e Pedro
02:04

Inédito e inesperado! Leandro baixa a guarda e faz verdadeira 'declaração de amor' a Marisa e Pedro

Ontem às 22:45
Ver Mais

Notícias

Este é o segredo das gerações mais antigas que vai tornar o bacalhau do Natal irresistível

Este é o segredo das gerações mais antigas que vai tornar o bacalhau do Natal irresistível

Há 1h e 26min
Vai ser operada? Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha: «A minha bebé não fala, dá gritos»

Vai ser operada? Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha: «A minha bebé não fala, dá gritos»

Ontem às 18:44
Casamento à vista? Fanny Rodrigues revela significado do anel que está levantar suspeitas

Casamento à vista? Fanny Rodrigues revela significado do anel que está levantar suspeitas

Ontem às 18:32
Dylan é confrontado com imagens inéditas de Inês e tem reação inesperada: «Não tinha visto...»

Dylan é confrontado com imagens inéditas de Inês e tem reação inesperada: «Não tinha visto...»

Ontem às 18:09
Catarina Miranda celebra marco importante ao lado de Afonso Leitão e manda 'boca': «Ainda não fugiu...»

Catarina Miranda celebra marco importante ao lado de Afonso Leitão e manda 'boca': «Ainda não fugiu...»

Ontem às 17:51
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa
00:26

O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa

Ontem às 10:24
Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

25 nov, 22:15
Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência
02:52

Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

25 nov, 22:13
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

24 nov, 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

24 nov, 00:40
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Vai ser operada? Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha: «A minha bebé não fala, dá gritos»

Vai ser operada? Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha: «A minha bebé não fala, dá gritos»

Ontem às 18:44
Casamento à vista? Fanny Rodrigues revela significado do anel que está levantar suspeitas

Casamento à vista? Fanny Rodrigues revela significado do anel que está levantar suspeitas

Ontem às 18:32
Catarina Miranda celebra marco importante ao lado de Afonso Leitão e manda 'boca': «Ainda não fugiu...»

Catarina Miranda celebra marco importante ao lado de Afonso Leitão e manda 'boca': «Ainda não fugiu...»

Ontem às 17:51
O 'bichinho' do futebol falou mais alto! Após desistir do Secret Story, Bruno Simão participa em torneio especial

O 'bichinho' do futebol falou mais alto! Após desistir do Secret Story, Bruno Simão participa em torneio especial

Ontem às 17:16
Cristina Ferreira mostra-se quase sem maquilhagem e fãs deliram: «Parece uma menina!»

Cristina Ferreira mostra-se quase sem maquilhagem e fãs deliram: «Parece uma menina!»

Ontem às 16:49
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Leandro explica história por detrás do segredo: «Tinha 19 anos, e dois individuos encapuzados...»
03:45

Leandro explica história por detrás do segredo: «Tinha 19 anos, e dois individuos encapuzados...»

Ontem às 00:29
Gritos e queixos no chão: Estúdio em choque com o concorrente expulso do Secret Story
01:42

Gritos e queixos no chão: Estúdio em choque com o concorrente expulso do Secret Story

Ontem às 00:04
«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno
04:21

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

25 nov, 22:06
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»
04:21

Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»

25 nov, 22:05
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas
04:21

Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

25 nov, 22:05
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Liliana Aguiar abre o coração sobre o filho mais novo: "O Dubai fê-lo crescer"

Liliana Aguiar abre o coração sobre o filho mais novo: "O Dubai fê-lo crescer"

Ontem às 18:29
Após reconciliação, Ana Duarte mostra momento cúmplice com o namorado!

Após reconciliação, Ana Duarte mostra momento cúmplice com o namorado!

Ontem às 12:43
Mafalda Diamond não é o nome verdadeiro da ex-concorrente do "Big Brother"?

Mafalda Diamond não é o nome verdadeiro da ex-concorrente do "Big Brother"?

30 nov, 17:41
Após dois anos, Carolina Nunes mostra-se com pessoa especial: "Num piscar de olhos"

Após dois anos, Carolina Nunes mostra-se com pessoa especial: "Num piscar de olhos"

30 nov, 09:45
Foi dia de casamento para Joana Schreyer e Ricardo Pereira!

Foi dia de casamento para Joana Schreyer e Ricardo Pereira!

29 nov, 16:18
Ver Mais Outros Sites