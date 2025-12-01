Casa contra Leandro? Concorrentes indignados com comentário do colega

No Secret Story 9, Leandro foi um dos grandes temas da noite. Depois de ter vivido algumas picardias com Inês, Bruna e Ana durante o jantar, o concorrente continua a ser criticado, agora por Marisa e Pedro Jorge, depois de um comentário.

Durante o jantar, Inês partilhou que Leandro afinal consegue comer consigo. Ana e Bruna juntam-se e destacam que não quis conviver com as colegas na montagem da árvore de Natal, todavia no almoço já as elogiou e queria a Casa toda junta a disfrutar da refeição. Ana termina pedindo ao colega que assuma ter sido propositado.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

