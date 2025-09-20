Casa divide-se: Joana defende Marisa Susana enquanto Liliana e Fábio atacam a colega

No Secret Story 9, Joana posicionou-se ao lado de Marisa Susana, defendendo que «está a ser atacada de uma forma não tão bonita». Em contrapartida, Liliana e Fábio mostraram-se duros nas palavras, classificando Marisa como perigosa e admitindo que ela lhes causa nojo. A divisão de opiniões voltou a evidenciar as tensões e clivagens que marcam o ambiente da casa.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!