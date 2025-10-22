Casa dividida: Dylan, Inês e Leandro unem-se nas críticas a Pedro e Ana Cristina

No Secret Story 9, Ana Cristina critica o Pedro por ter convocado uma reunião com o objetivo de afastar a Mariana do grupo, afirmando que ele tanto “ladrou” que acabou por conseguir, comentário que o Leandro considera triste. Fora da casa, o Bruno, o Dylan e a Inês também reprovam a atitude do Pedro, acusando-o de querer assumir o papel de líder e observando que continua em conflito com o Leandro, porque “não podem haver dois galos na mesma capoeira”. A Inês comenta ainda que a Ana Cristina tem adotado uma postura semelhante à do grupo rival, notando que a concorrente está constantemente a provocá-la. O Bruno conclui que a Ana Cristina tem má índole.