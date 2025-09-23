Casa dividida: Marisa Susana ou Fábio?

No Secret Story 9, o mais recente desentendimento entre Marisa e Fábio acabou por contagiar o grupo e transformar-se no centro das atenções. O conflito serviu de mote para que os colegas se dividissem em opiniões, criando novas alianças e reforçando rivalidades que prometem agitar ainda mais o ambiente dentro da casa.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

