Casa em guerra: Liliana e Fábio em confronto aceso com Dylan no Secret Story

A tensão voltou a subir na casa do Secret Story 9. À janela do jardim, Dylan provoca Liliana, dizendo que tem “muito para falar” sobre ela. A concorrente acusa-o de estar com medo das nomeações, mas Dylan nega e garante que, se a enfrentasse diretamente, não seria expulso. Chega mesmo a afirmar que pagaria cinco mil euros para ir a votos com Liliana, assegurando que tem “metade de coisas lá fora” que a iriam surpreender.

O clima aquece ainda mais quando o grupo se reúne no alpendre. Bruno chama Liliana de “poucaxinha” e Inês diz que ela apenas repete o que ouve. Dylan reforça a provocação, insinuando que o público só pode escolher um de entre os dois.

Fábio intervém para defender Liliana, mas Dylan não recua e atira: “não me intimidas… a realidade é que és um cagão”. Um momento de grande confronto, com certezas, ameaças e egos ao limite... e as nomeações ainda nem começaram.