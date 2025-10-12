Casa vive nova polémica. Bruno Simão comenta: «Não há o bom senso»

No Secret Story 9, Pedro Jorge e Bruno Simão comentam a nova polémica instalada na casa: a organização da comida. Na noite anterior, Rui e alguns elementos dos Reis da Treta revelaram que têm alimentos escondidos do grupo rival, o Gangue dos Frescos.
Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:
ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13
