Casais em polos opostos! Renata pede Maycon em casamento na cama, enquanto Rita e Marcelo discutem na pérgola

No Secret Story - Casa dos Segredos, no final da noite, a Renata e o Maycon encontram-se deitados e bastante melosos. A concorrente chega até a pedir o companheiro em casamento. Em contraste, na pérgula, o ambiente está muito azedo entre o Marcelo e a Rita. O concorrente partilha que ficou desconfortável com algumas atitudes da Rita, sem especificar quais. A Rita acaba por se emocionar e o casal acaba por terminar a noite de costa voltadas.